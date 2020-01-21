'Sosyal medyadan sosyal meydana' projesi - Son Dakika
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'Sosyal medyadan sosyal meydana' projesi

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Sosyal medyadan sosyal meydana' projesi tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale'de de hayata geçti.

'Sosyal medyadan sosyal meydana' projesi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Sosyal medyadan sosyal meydana' projesi tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale'de de hayata geçti.


Kırıkkale Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Gençlik Merkezleri atölye faaliyetleri 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' projesi kapsamında alışveriş merkezlerinde ve şehrin en işlek meydanlarında gençlerle buluşturulduğu bildirildi. Kırıkkaleli gençler, Gençlik Merkezlerince alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Etkinlikte; akıl ve zeka oyunları, robotik kodlama, takı tasarım, ebru, dart, mis sabun, tezhip, resim, el sanatları sergisi ve Yeşilay standı yer aldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müdürü Haluk Karahan, birlik ve beraberlik temasıyla yola çıkan projenin yıl içerisinde dört defa düzenlendiğini belirtti. Karahan, "Gençlik Merkezlerimiz tarafından yürütülen bu projeyle gençleri sosyal medya bağımlılığını azaltmak, farkındalık oluşturarak onları toplumla bir araya getirip milli ve manevi değerlerimizle sosyalleştirmek; sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak amaçlanmaktadır" dedi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:20 Kaynak: İHA
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