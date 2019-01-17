Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" Projesi Etkinliği

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde çeşitli faaliyetlerle yapılan "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi Tekirdağ Merkez
Gençlik Merkezi üyeleri tarafından da gerçekleştirildi.
Proje kapsamında 350 öğrenci spor, güzel sanatlar, yüz boyama, müzik, ebru, deri işlemeciliği, sokak oyunları, maskot kahramanlar ve zeka oyunları çalışmaları yaptı.
Tekirdağ Gençlik Merkezi sorumlusu Ümit Kühram, gençlerle birlikte farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlemeye devam ettiklerini söyledi.
Kühram, daha fazla gence ulaşarak, daha fazla insanın hayatına dokunmak istediklerini ifade ederek, "Gençlerimiz ile birlikte sanal hayattan uzak bir gün geçirdik. Günümüzde özellikle gençlerimiz zamanının çoğunu sosyal medyada geçiriyor. Geleneksel sokak oyunlarıyla eğlenen gençler, ebru yaparak becerilerini ortaya çıkardılar. Spor atölyesi,deri işlemeciliği atölyesi, müzik atölyesi, resim atölyelerine katılarak verimli vakit geçirdi." dedi.