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Gençlik ve Spor Bakanlığının "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi" ilgi gördü - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi" ilgi gördü

05.02.2022 16:31
Gençlik ve Spor Bakanlığının "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi" ilgi gördü

Gençlik ve Spor Bakanlığının sosyal medya ve teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını sağlamak amacıyla 81 ilde başlattığı "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi" büyük ilgi gördü.

Gençlik ve Spor Bakanlığının sosyal medya ve teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını sağlamak amacıyla 81 ilde başlattığı "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi" büyük ilgi gördü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, gençlerin sosyal medya bağımlılığının azaltılarak, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla 81 ilde eş zamanlı etkinlikler düzenledi.

Etkinlikler kapsamında kurulan stantlarda resim, ebru, hat ve tezhip sanatları, zeka ve akıl oyunları, maket yapımı gibi el becerilerini geliştirecekleri ve deneyimleyebilecekleri çeşitli sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra sportif faaliyetler, sokak oyunları ve gönüllülük faaliyetleri gerçekleştirildi. Halk oyunları, tiyatro, skeç, konser gibi gösteriler düzenlendi.

İl müdürlüklerinin koordinasyonunda gerçekleşen projede, gençlik liderleri, kamp liderleri, antrenörler ve gönüllü liderler, gençlerin sosyalleşmesi ve keyifli zaman geçirmesi için çalıştı.

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Sosyal Medya, gençlik, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi' ilgi gördü - Son Dakika


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