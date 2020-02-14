Sosyal medyadan talep ettiler, başkan çağırıcı nikahlarını kıydı - Son Dakika

Sosyal medyadan talep ettiler, Başkan Çağırıcı nikahlarını kıydı

DOĞAN GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ' Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ' SOSYAL medyada Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'dan nikahlarını kıymasını isteyen çift 14 Şubat'ta dünya evine girdi. Başkan Çağırıcı, 'Kendileri bana sosyal medyadan bir mesaj gönderdiler, 'Nikahımızı kıyar mısınız" diye. Onları kırmak, nikahını kıymaktan zordu? dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi'nde nikah şöleni vardı. Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da çiftlerin nikahlarını tek tek kıydı. Dünya evine giren çiftler Başkan Çağırıcı'nın jestinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Bağcılar'da 14 Şubat'ta dünya evine giren çiftler arasında hikayesi farklı olan bir çiftte vardı. İbrahim Kaya ve Merve Karga, sosyal medyadan Başkan Çağırıcı'ya ulaşarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nden Başkan Çağırıcı'nın nikah memuru olmasını talep etti. Başkan Çağırıcı da çiftlere sürpriz yaparak nikahlarını kıydı.

'14 ŞUBAT'TA VATANDAŞLARIMIZLA BİRLİKTE OLMAYI TERCİH ETTİK'

14 Şubat'a özel Bağcılar Nikah Sarayı'nda bir yoğunluk yaşadıklarını dile getiren Başkan Çağırıcı, 'Bende bizzat vatandaşlarımızla birlikte olmayı tercih ettim. Bu çiftimizin de farklı bir özelliği oldu. Kendileri bana sosyal medyadan bir mesaj gönderdiler, 'nikahımızı kıyar mısınız" diye. Onları kırmak, nikahını kıymaktan zordu. Çiftimizin nikahlarını kıymak istedik. Çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. 32 yıllık evli birisi olarak bugünü her gün gibi mutlaka yaşamak gerek. Hangi taraf hiddetlendiyse diğer taraf sabır göstersin, mutlaka doğru yolu yine birlikte bulacaklar? diye konuştu.

'BİZ BAŞKANIMIZ LOKMAN ÇAĞIRICI'NIN NİKAHIMIZI KIYMASINI ÇOK İSTEDİK'

Sosyal medyadan Başkan Çağırıcı'ya mesaj atan İbrahim Kaya ise 14 Şubat Sevgililer Günü'nde daha önce tarih aldıklarını ifade ederek, 'Biz Başkanımız Lokman Çağırıcı'nın nikahımızı kıymasını çok istedik. 'İnşallah gelirsiniz' diye sosyal medyadan başkana yazdım. Başkandan da hemen bir dönüş oldu. Gerekli yerlere mail yoluyla da ulaştık, hızlı ve güzel bir mesaj geldi. Ümidim nikahımızı belediye başkanımızın kıyması idi bu özel günde. Bizleri kırmayıp da gelen Lokman Çağırıcı'ya çok teşekkür ediyorum. Bugün de güzel bir gün oldu bizim için" dedi.

Başkan Çağırıcı, nikahın ardından çiftlere mutluluklar dileyerek en az 3 çocuk yapmaları konusunda özel bir istekte bulundu.