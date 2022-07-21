Sosyal medyadan tanışan minik çift engellemelere rağmen evlendi: Aşkın tarifi olmaz, yaşayan bilir - Son Dakika
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Sosyal medyadan tanışan minik çift engellemelere rağmen evlendi: Aşkın tarifi olmaz, yaşayan bilir

21.07.2022 17:02

108 santimetre boyundaki Sivaslı Ahat Öztürk ile yine aynı boydaki Gümüşhaneli Emine Demirel, hayatlarını birleştirdi. Emine Demirel, "Engel olunmasına rağmen, her zorluğa beraber göğüs gerdik. Hiçbir zaman yılmadık, yılmayacağız da. 'Olur mu' diye çıktığımız bu yolda istediğimiz her şey oldu. İstediklerimiz nasip oldu. Kim, ne istiyorsa, Rabb'im en hayırlısını versin" derken, Ahat Öztürk ise "Aşkın tarifi olmaz. Yaşayan bilir." ifadelerini kullandı.

Gümüşhane'de yaşayan 108 santimetre boyundaki Emine Demirel (24) ile Sivas'ta oturan aynı boydaki çiçekçi Ahat Öztürk (23), 2 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen Demirel ve Öztürk, evlilik kararı aldı. Gümüşhane'de yapılan düğünle dünyaevine giren çift, yaşadıkları mutluluğu ifade etti.

Hikayeleri filmlere konu olur! 108 santim boyundaki Emine ve Ahat dünyaevine girdi

"HİÇBİR ZAMAN YILMADIK"

Gönülden sevenlerin gerçekten kavuştuğunu söyleyen Emine Demirel, "Eşimle 2 yıl önce tanıştık, evlenme kararı aldık. Çok mutluyum. İyi ki hayatımda diyorum. Onu çok seviyorum. Birçok zorluklarla engel olunmasına rağmen, her zorluğa beraber göğüs gerdik. Hiçbir zaman yılmadık, yılmayacağız da. 'Olur mu' diye çıktığımız bu yolda istediğimiz her şey oldu. İstediklerimiz nasip oldu. Kim, ne istiyorsa, Rabb'im en hayırlısını versin" diye konuştu.

Hikayeleri filmlere konu olur! 108 santim boyundaki Emine ve Ahat dünyaevine girdi

"AŞKIN TARİFİ OLMAZ"

Ahat Öztürk ise "Aşkın tarifi olmaz. Yaşayan bilir. Allah herkese bu mutluluğu yaşatsın" dedi.

Hikayeleri filmlere konu olur! 108 santim boyundaki Emine ve Ahat dünyaevine girdi
Hikayeleri filmlere konu olur! 108 santim boyundaki Emine ve Ahat dünyaevine girdi
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Kaynak: DHA

Emine Demirel, Gümüşhane, Sivas, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sosyal medyadan tanışan minik çift engellemelere rağmen evlendi: Aşkın tarifi olmaz, yaşayan bilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medyadan tanışan minik çift engellemelere rağmen evlendi: Aşkın tarifi olmaz, yaşayan bilir - Son Dakika
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