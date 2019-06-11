Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan tanışınca dolandırıldıklarını anladılar
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Sosyal medyadan tanışınca dolandırıldıklarını anladılar

7 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evlilik vaadiyle kandırdığı iki kadının 45 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla yakalanan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evlilik vaadiyle kandırdığı iki kadının 45 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla yakalanan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, mağdur iki kadının toplam 45 bin lira dolandırıldıklarını ifade ederek ihbarda bulunması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri harekete geçti.
Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından polis, şüpheli M.K'yi (32) İzmit'te gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Öte yandan, şüphelinin kadınlarla iş bulacağını belirterek tanıştığı, daha sonra sevgili olduğu öğrenildi.
Şüpheli M.K'nin evlilik vaadiyle kadınların birinden 5 bin, diğerinden de 40 bin lira aldığı, kadınların dolandırıldığını ise birbirlerini şüphelinin sosyal medya hesaplarında görüp tanışmalarının ardından anladıkları belirtildi.
Sosyal medyadan tanışınca dolandırıldıklarını anladılar
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:35 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, İzmit, Kocaeli, Güncel
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