Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi genç avukatı 300 bin TL dolandırdı - Son Dakika

Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi genç avukatı 300 bin TL dolandırdı

05.04.2021 12:33
Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi genç avukatı 300 bin TL dolandırdı, System.String[]

İstanbul'da bir sosyal medya platformunda kendisini kadın doğum doktoru olarak tanıtan şahıs, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı. Olay sonrası kendisini dolandıran kişiden şikayetçi olan avukat, "Sevdim, aşık oldum, beni bu şekilde kandırdı" dedi.

Avukatlık yapan 29 yaşındaki D.E. isimli genç kadın Tinder isimli sosyal medya platformunda 29 yaşındaki U.A. isimli şahısla tanıştı. Sosyal medyadan konuşan ikili, bir süre sonra görüşmeye başlayarak sevgili oldu. Aslında müzisyenlik yapan U.A. isimli şahıs, genç avukata kendisini bekar ve kadın doğum doktoru olarak tanıttı. Yaklaşık 4-5 ay sonra U.A.'nın yalan söylediğini anlayan D.E., dolandırıldığını fark edince dolandırıcı U.A.'dan şikayetçi oldu.

"SEVDİM, AŞIK OLDUM, BENİ KANDIRDI"

İlişki sürecinde tutuklu sanık U.A.'nın kendisine şeker hastası olduğunu, annesinin de kalp hastası olduğunu, kardeşinin de hasta olduğunu söyleyerek tedavileri için para gerektiğini, bu yüzden de sanığın kendisinden para talep ettiğini belirten avukat D.E., devamında "Evleneceğim adam olarak düşündüğümden bu duruma üzüldüm. Kendisine tedavi için yaklaşık 250 bin TL para gönderdim. Sevdim, aşık oldum, beni bu şekilde kandırdı. Sonrasında bana alacağı araba elime geçmeyince ve para talepleri bitmek bilmeyince şüphelenmeye başladım" şeklinde konuştu.

CİNSEL TACİZDE BULUNDUĞU İDDİASINI YALANLADI

Tutuklu sanık U.A. ise mahkemedeki savunmasında, kendisini Tinder isimli sosyal medya uygulamasında doktor olarak tanıttığını, evli olduğunu sakladığını, aslında müzisyen olduğunu ve barlarda çalıştığını söyledi. Evli olduğunu söyleyemediğini belirten U.A. cinsel tacizde bulunmadığını ifade etti.

12 YIL 4 AY HAPİS

Mahkeme, tutuklu sanık U.A. hakkında ise 'Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık', 'Tehdit' ve 'Sarkıntılık suretiyle basit cinsel saldırı' suçlarından 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi genç avukatı 300 bin TL dolandırdı

Dolandırıcı, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi genç avukatı 300 bin TL dolandırdı - Son Dakika


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