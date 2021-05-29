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Sosyal medyadan tanıştığı adamla buluşmaya gitti başına gelmeyen kalmadı! Önce gasbedildi sonra çekilen fotoğraflarla şantaja uğradı - Son Dakika

Sosyal medyadan tanıştığı adamla buluşmaya gitti başına gelmeyen kalmadı! Önce gasbedildi sonra çekilen fotoğraflarla şantaja uğradı

29.05.2021 16:14

İstanbul Sarıyer'de sosyal medya üzerinden tanıştığı Hüseyin rumuzlu kişiyle buluşmaya giden A.Y., aracına binen 3 kişi tarafından gasbedildi. A.Y.'nin 12 bin lirasını alan ve çektikleri görüntülerle de tehdit eden şahıslar daha fazla para istemeye başladı. A.Y.'nin şikayeti üzerine şantajcılar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Geçen çarşamba günü, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Çamlıtepe Mahallesi Birlik Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre A.Y., sosyal medyadan tanıştığı Hüseyin rumuzlu kişi ile buluşmak için Birlik Sokak'a geldi. Ancak A.Y.'nin otomobiline, aniden silahlı 3 kişi bindi.

ŞANTAJ YAPIP PARA İSTEDİLER

A.Y.'yi darbeden şüpheliler, başına silah dayayarak, hesabındaki 12 bin lirayı cep telefonu uygulamasından kendilerine ait hesaba göndertti. Hesapta kalan 750 lirayı da ATM'den çektirerek, aldı. 3 zanlı, İstinye Dereiçi Sokak'ta otomobilden inerek kaçtı. Darbedilen A.Y. ise İstinye Devlet Hastanesi'ne gitti. Zanlılar kaydettikleri görüntülerle de A. Y.'den şantaj yaparak, para istemeye başladı. A.Y. polise şikayetçi oldu.

PARMAK İZLERİ ELE VERDİ

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, araçta yaptıkları parmak izi çalışmasından şüphelilerin Umut A., Cengiz K. ve Orhan İ. olduklarını belirledi. 3 zanlı evlerinde yakalandı. Evlerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Çeşitli suçlardan toplam 32 suç kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyadan tanıştığı adamla buluşmaya gitti başına gelmeyen kalmadı! Önce gasbedildi sonra çekilen fotoğraflarla şantaja uğradı

Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sosyal medyadan tanıştığı adamla buluşmaya gitti başına gelmeyen kalmadı! Önce gasbedildi sonra çekilen fotoğraflarla şantaja uğradı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal medyadan tanıştığı adamla buluşmaya gitti başına gelmeyen kalmadı! Önce gasbedildi sonra çekilen fotoğraflarla şantaja uğradı - Son Dakika
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