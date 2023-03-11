SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIĞI ÇOCUKLA GÖRÜŞMEK İÇİN EVDEN ÇIKAN BÜŞRA NUR KAYIP - Son Dakika
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SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIĞI ÇOCUKLA GÖRÜŞMEK İÇİN EVDEN ÇIKAN BÜŞRA NUR KAYIP

11.03.2023 11:05

DİYARBAKIR'da sosyal medya üzerinden tanıştığı Yakup K. (16) ile görüşmek için 5 Mart günü evden çıkan Büşra Nur Aygün'den (12) haber alınamıyor.

DİYARBAKIR'da sosyal medya üzerinden tanıştığı Yakup K. (16) ile görüşmek için 5 Mart günü evden çıkan Büşra Nur Aygün'den (12) haber alınamıyor. Kızlarının kaçırıldığını öne süren ailenin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı.

Olay, 5 Mart günü saat 04.00 sıralarında Sur ilçesinde meydana geldi. Büşra Nur Aygün ile Yakup K., sosyal medyadan tanışıp, arkadaş oldu. Bir süre sonra Büşra Nur, Yakup K.?ye görüşmek istemediğini söyledi. Yakup K., son kez görüşmek için Büşra Nur'u sokağa çağırdı. Evden çıkan Büşra Nur'dan bir daha haber alınamadı. Sabah eve gelen babası kızının olmadığını fark etti. Büşra Nur'dan haber alamayan ailesi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

'KIZIM MAL DEĞİL, 200 BİN LİRA TEKLİF EDİYORLAR'

Adliye binasına giderek şikayetçi olan Anne Gülsima Aygün, 5 Mart sabahı 05.30'da eşinin eve geldiğini ve oturdukları bina girişi ile evin kapısını açık olduğunu gördüğünü söyledi. Aygün, 'Beni çağırmadan önce bütün odaları kontrol etmiş. Bana dedi ki 'Büşra nerde" Dedim 'içeride', ama eşim bana dedi 'her yere baktım, Büşra yok'. Biraz oturduk, araştırdık, sonra karakola gittik. Kaçırıldığını beyan ettik. Telefona baktık, kardeşim o çocuğa mesaj attı. Dedi ki 'Yakup isimli kişiyi telefona alabilir miyim' diye. Çocuğu aradık, ona ulaşamadık. Öğle saatlerinde bir kadın beni aradı. Dedi 'ben Yakup'un annesiyim, senin kızın bizim yanımızda'. '12 yaşındaki bir çocuk nasıl sizin yanınızda olabilir' dedik. Dedi ki, 'Birbirlerini seviyorlar'. Çocuk 16 yaşında. 'Çocuğumla konuşabilir miyim' dedim, hayır dedi. Dedi 'gel anlaşalım bu işe çözüm bulalım'. Biz 'hayır' dedik, 'biz kızımızı istiyoruz' dedik. 'Kız emin ellerde biz vermiyoruz' dedi. Dilekçe verdik, çocuğumu istiyorum. Kızım küçük, çikolata için ağlayan bir çocuk. Bize para teklif ediyorlar, kendi kızlarını vermek istiyorlar. 200 bin TL teklif ediyorlar. Polisi devreden çıkarın para karşılığında anlaşalım ama benim kızım mal değil? dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIĞI ÇOCUKLA GÖRÜŞMEK İÇİN EVDEN ÇIKAN BÜŞRA NUR KAYIP - Son Dakika
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