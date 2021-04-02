Engelli gencin sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından dolandırıldığı iddiası - Son Dakika

Engelli gencin sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından dolandırıldığı iddiası

02.04.2021 15:05

Engelli gencin sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından dolandırıldığı iddiası -Engelli genç, internetten tanıştığı bir kadın tarafından kendisine imzalattırılan senet sonucu evini ve arabasını kaybetme noktasına geldi Çorum'da 35 yaşındaki engelli genç, internetten tanıştığı bir kadın...

Engelli gencin sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından dolandırıldığı iddiası

-Engelli genç, internetten tanıştığı bir kadın tarafından kendisine imzalattırılan senet sonucu evini ve arabasını kaybetme noktasına geldi

ÇORUM - Çorum'da 35 yaşındaki engelli genç, internetten tanıştığı bir kadın tarafından kendisine imzalattırılan senet sonucu evini ve arabasını kaybetme noktasına geldi. Talihsiz genç, savcılığa giderek kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişiden şikayetçi oldu.

Edinilen bilgilere göre, 79 yaşındaki annesi Hidayet Yıldız ve kendisi gibi engelli olan kız kardeşiyle aynı evde yaşayan Haşim Yıldız, internetten tanıştığı bir kadınla arkadaşlık kurdu. Kendisini Kayseri'de yaşayan M.A. olarak tanıtan kadın, arkadaşlığı ilerletip güvenini kazandığı Çorumlu engelli gence önce 2 bin 500 TL değerinde bir telefon aldırdı.

Aldığı telefonu kadının isteği üzerine Adana'daki bir adrese gönderen Yıldız, bir ay sonra söz konusu kişinin Çorum'a gelmesi üzerine bir lokantada yemekte buluştu. Yemeğin ardından kadın, engelli gence telefonun garanti belgesiyle ilgili olduğunu belirterek, bazı evrakları imzalaması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine önüne konulan evrakları imzalayan Yıldız, yemeğin ardından kendi aracıyla M.A'yı terminale götürerek uğurladı. Aradan birkaç ay geçtikten sonra engelli gencin ev ve aracına 50 bin TL'lik bir borç nedeniyle haciz konulduğu belirlendi. Engelli genç ve ailesi savcılığa giderek Adana'da yaşayan M.A. isimli kadından şikayetçi oldu.

Olayın ardından savcılığa giderek kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişiden şikayetçi olan Haşim Yıldız, "Sosyal medya üzerinden bana arkadaşlık isteği gönderdi. Kabul ettim, tanıştık. Bana kendisinin Kayseri'de yaşadığını söylemişti. Her şey yalan çıktı. Kendisine, kendi isteği üzerine 2 bin 500 TL değerinde bir cep telefonu alıp gönderdim. Daha sonra çıkıp Çorum'a geldi. Bir lokantada buluştuk, yemek yedik. Yemek sırasında cep telefonuyla ilgili bir evrak imzalamam gerektiğini ifade etti. Bende ona güvenip imza attım. Meğer bana 50 bin TL değerinde senet imzalatmış. Bunu evime ve aracıma gelen haciz sonrası anladım" dedi.

Adana'da yaşadığı belirlenen M.A. isimli kadın, Adana 10. İcra Dairesinde Çorumlu engelli gençten 50 bin TL'lik senet karşılığında icra işlemi başlattı. Yasal faizleri ve avukatlık ücretleri ile birlikte yaklaşık 75 bin TL'nin talep edildiği icra davasına, Çorumlu Haşim Yıldız da itirazda bulundu.

Haşım Yıldız, savcılığa verdiği ifadede, "Yüzde 60 oranında engelliyim. Alacaklı olduğunu iddia eden şahısla hiçbir ticari bağlantım olmamıştır. Benim özürlü halimden yararlanıp beni kandırarak bir evrak imzalattı. Bu nedenle söz konusu kişiden şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Çorumlu engelli gencin avukatı, söz konusu icra işlemine itiraz ettiklerini belirterek, dolandırıcılık davası açacaklarını duyurdu.

M.A adlı kadının, engelli genç Haşim Yıldız'a Çorum'a geldiğinde borç altın verdiğini ve 50 bin TL'lik senedi borç altınlar karşılığında aldığını iddia ettiği öğrenildi.

Engelli gencin sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından dolandırıldığı iddiası
Engelli gencin sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından dolandırıldığı iddiası
Engelli gencin sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından dolandırıldığı iddiası
Engelli gencin sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından dolandırıldığı iddiası
Engelli gencin sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından dolandırıldığı iddiası
Engelli gencin sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından dolandırıldığı iddiası
Engelli gencin sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından dolandırıldığı iddiası

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Engelli gencin sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından dolandırıldığı iddiası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak Yürek burkan tesadüf! Otizmli oğlu olan anne, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toprağa verildi Yürek burkan tesadüf! Otizmli oğlu olan anne, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toprağa verildi Şarkıcı Ege'nin büyük şansızlığı: Koronavirüse yakalandı, vücudunda kitle tespit edildi, kaldığı otelde yangın çıktı Şarkıcı Ege'nin büyük şansızlığı: Koronavirüse yakalandı, vücudunda kitle tespit edildi, kaldığı otelde yangın çıktı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi
Milli Takım'a prim dağıtıldığı iddialarına Teknik Direktör Şenol Güneş'ten sert yanıt geldi Milli Takım'a prim dağıtıldığı iddialarına Teknik Direktör Şenol Güneş'ten sert yanıt geldi         
16:13
Fenerbahçeli Mesut Özil ve arkadaşına saldıran çeteye 100 yıl hapis cezası verildi Fenerbahçeli Mesut Özil ve arkadaşına saldıran çeteye 100 yıl hapis cezası verildi         
15:35
İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı         
15:27
Miras tartışmasında kan aktı! Gelinini öldüren kayınpeder, 4 yeğenini de yaraladı Miras tartışmasında kan aktı! Gelinini öldüren kayınpeder, 4 yeğenini de yaraladı         
15:18
Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu, AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu, AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada         
15:00
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı         
14:09
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı         
13:22
Üç penisle dünyaya gelen bebek ameliyat edildi Üç penisle dünyaya gelen bebek ameliyat edildi         
12:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Bakan Selçuk'un Bakan Selçuk'un "Koronavirüs meslek hastalığı olsun" talebine yanıtı Twitter'da gündem oldu         
11:44
Ceza kesilen sürücü, içi yolcu dolu minibüsünü bırakıp gitti Ceza kesilen sürücü, içi yolcu dolu minibüsünü bırakıp gitti         
11:21
Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin         
11:17
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı         
08:41
PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı         
23:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 16:38:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelli gencin sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından dolandırıldığı iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei