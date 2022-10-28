Sosyal medyadan tanıştığı kız için metruk binaya gitti gasp edildi - Son Dakika
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Sosyal medyadan tanıştığı kız için metruk binaya gitti gasp edildi

28.10.2022 09:36
Sosyal medyadan tanıştığı kız için metruk binaya gitti gasp edildi

Arnavutköy'de sosyal medya üzerinden tanıştığı kızın çağırdığı metruk binaya giden 2 kişi saldırıya uğrayarak gasp edildi.

Arnavutköy'de sosyal medya üzerinden tanıştığı kızın çağırdığı metruk binaya giden 2 kişi saldırıya uğrayarak gasp edildi. Polis ekipleri gasp çetesi üyelerini sosyal medya üzerinden konuşarak kıskıvrak yakaladı. Yakalanan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şehir dışında yaz sezonu boyunca otellerde çalışan Ali K. (21) iddiaya göre, hayatında ilk defa İstanbul'a Adem K. isimli arkadaşının yanına geldi. Ali K. İstanbul'a geldiği süre içerisinde sosyal medya üzerinden Hilal S. (16) isimli şahıs ile tanışarak sohbet etmeye başladı. Bir süre devam eden sosyal medya konuşmasının ardından Hilal S., Ali K.'yı buluşmak üzere Arnavutköy'e davet etti. Arkadaşı Adem K. ile Hicret Mahallesi su deposu mevkiine gelen Ali K. sosyal medya üzerinden konuştuğu Hilal S. ve arkadaşı Ceylan A. ile bir müddet vakit geçirdi. Kafede oturmak isteyen Ali K. ve Adem K. kızların talebi üzerine mahallede bulunan metruk bir inşaata giderek alkol içmek istediği esnada 4 kişinin saldırısına uğradı.

Kızların oyununa gelen 2 kişi, gasp edildi

Sosyal medyadan tanıştıkları kızlar ile metruk bir inşaatta alkol içmek isteyen 2 arkadaş hiç tanımadığı 4 kişi ile karşılaştı. Kızları olay yerinden uzaklaştıran 4 gaspçı Adem K. ve Ali K.'yi önce darp etti sonra ceplerinde bulunan telefon ve paralı aldıktan sonra Adem K.'yı bıçakla yaraladı. Şüpheli şahıslar olay yerinden kaçarken, Adem K. ve Ali K. inşaattan çıkarak taksi ile Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hastane polisinin şüphesi üzerine yapılan araştırmada 2 kişinin gasp edildiği ortaya çıktı.

Polis sosyal medya üzerinden tuzağa düşürdü

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Ekipleri olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlattı. Olayın yaşandığı alanda herhangi bir kamera görüntüsü olmaması nedeni ile şahısların tespiti konusunda zorluk çeken ekipler, dedektif gibi sosyal medya üzerinden 2 kişiyi tuzağa düşüren kızlara ulaşarak onların tekniği ile gasp çetesini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan konuşma üzerine Arnavutköy'de bulunan bir kafede olduğu tespit edilen Emre T. ve Rabia İ.'nin yapılan üst aramasında gasp sonucunda 2 kişiden alınan cep telefonları çıktı.

Polise silah çeken şüpheliler böyle yakalandı

Polis ekipleri yakaladığı Emre T. ve Rabia İ. 'den olaya karışan diğer şüpheliler Yunus K., Mustafa Ç. ve Yasin K.'yı öğrendi. Şüphelilerin yerini tespit eden polisler harekete geçerek, şahıslar yürüdükleri esnada dur ihtarı yapıp yakalamak istedi. Şahıslar silah çekerek polislerden kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaşanan kovalamaca anı ve zanlıların yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı.

"Polis havaya ateş açınca hemen kendisini yere attı"

Zanlıların yakalanma anında olay yerinde olan mahalle esnafı İbrahim Kılıç, "Ben burada esnafım arkadaşımla içeride otururken bir silah sesi gelmeye başladı. Birisi polise silah çekmiş biz polis olduğunu anlamadık o esnada diğeri koşarak kaçmaya başladı. Polis havaya ateş açınca hemen kendini yere attı polis kelepçe ile tutukladı. Bildiğim kadarı ile bıçaklayarak gasp etmişler polislerde burada yakalamışlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyadan tanıştığı kız için metruk binaya gitti gasp edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medyadan tanıştığı kız için metruk binaya gitti gasp edildi - Son Dakika
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