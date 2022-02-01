Sosyal medyadan tanıştığı yaşlı adamın evine gitti! Korkunç son hüzne boğdu - Son Dakika

Mynet'te yer alan haberde, son dönemde Bumble ve Tinder gibi uygulamalar üzerinden bir araya gelip daha sonra şokla karşılaşan kişilerin sayısında ciddi artış var. ABD, Bumble'dan yaşlı bir adamla tanışmak için o kişinin evine giden daha sonra ölü bulunan 23 yaşındaki talihsiz genci konuşuyor.

SİYAHİ OLDUĞU İÇİN OLAYA GEREKEN ÖNEM VERİLMEDİ

Söz konusu olayın yaşandığı bölgenin belediye başkanı Joe Ganim, bir açıklama yaparak polis departmanının bu davadaki tutumu sebebiyle hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti. ABD kamuoyunu Lauren Smith Fields'in siyahi olduğu için soruşturmaya gereken önemin verilmediğini belirtiyor. Aile de polisin kendilerine bilgi vermediğini, cesedin nerede bulunduğunu bile bilmediklerini belirtti.

Polis ekipleri tarafından yapılan açıklamada Lauren Smith-Fields'in kanında reçeteli ilaç ve alkolle karıştırılmış aşırı dozda fentanil bulundu. Lauren'in uyuşturucu maddeyi kendi isteğiyle mi aldığı yoksa yaşlı adamın kendisine gizli şekilde mi verdiği araştırılıyor.

GENÇ KIZIN SEVENLERİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

'Bridgeport Polis Departmanı, özellikle bir aile üyesinin ölümüyle ilgili büyük duyarlılığa sahiptir. Bu yüksek standartlara uymayan polislerin soruşturmada kalmaları düşünülemez. Bu net bir başarısızlıktır.' Lauren Smith'in Instagram hesabına yorum yağdı. Genç kızın sevenleri Lauren'in son gönderisinin altına duygusal notlar bıraktı.