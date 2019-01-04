Sosyal Medyadan Tarihi Eser Satmaya Çalışan 3 Kişiye Gözaltı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, sosyal medya üzerinden tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen 3 kişi, gözaltına alındı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, sosyal medya üzerinden tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen 3 kişi, gözaltına alındı. Ele geçirilen sikke ve yüzüklere ise el konuldu.



İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş'in Bozdağ Mahallesi'nde yaşayan M.S., O.A. ve E.K.'nin sosyal medyadan, ellerinde bulunan tarihi eserleri 60 bin liraya satmaya çalıştıklarını belirledi. Harekete geçen ekipler, dün yapılan operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait 41 parça sikke ve yüzük ele geçirildi.



Şüphelilerin jandarmada işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



- İzmir

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