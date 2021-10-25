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Sosyal medyadan tartıştığı kuzeninin evini bastı, canlı yayında tüfekle ateş açtı - Son Dakika

Sosyal medyadan tartıştığı kuzeninin evini bastı, canlı yayında tüfekle ateş açtı

25.10.2021 16:29

Karaman'da Tufan D. adlı genç, sosyal medyada tartıştığı halasının oğlu Emir Ö.'nün evine gidip tüfekle ateş açtı. Kanlar içerisinde kalan Emir Ö. yere yığılırken, Tufan D. olay yerinden kaçtı. Emir Ö., tedavi altına alınırken, silahlı saldırının, Emir Ö.'nün sosyal medyadan canlı yayın yaptığı esnada gerçekleştiği ve yaklaşık 1 saat 3 dakika sürdüğü tespit edildi.

Karaman'da Cumhuriyet Mahallesi 672 Sokak'ta dün gece yaşanan olayda, Tufan D., aralarında husumet bulunan kuzeni Emir Ö. ile sosyal medya üzerinden tartıştı. Tufan D., ardından kendisine küfrettiğini öne sürdüğü kuzeninin evine gitti. Emir Ö., dışarı çıktığı sırada Tufan D. de tüfekle üzerine doğru ateş açtı.

Sosyal medyadan tartıştığı kuzenini canlı yayında vurmuş

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YEĞILDI

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emir Ö., kanlar içinde yığıldı. Tufan D. ise geldiği otomobille olay yerinden kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emir Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polisin, kaçan Tufan D.'nin yakalanması için çalışması ise sürüyor.

Sosyal medyadan tartıştığı kuzenini canlı yayında vurmuş

SALDIRIYI CANLI YAYIN ESNASINDA GERÇEKLEŞTİRMİŞ

Öte yandan silahlı saldırının, Emir Ö.'nün sosyal medyadan canlı yayın yaptığı sırada gerçekleştiği ortaya çıktı. Emir Ö., tartışma anlarının da yer aldığı, 1 saat 3 dakika süren canlı yayın görüntülerinde, Tufan D.'ye eve gelmesini beklediğini söylüyor. Yayında zaman zaman evin balkonundan sokağı gösteren Emir Ö., Tufan D.'nin henüz gelmediğini belirtiyor. Birkaç kez de evden dışarı çıkıp sokağa gösteren Emir Ö.'nin en son çıktığında ise peş peşe silah sesleri duyuluyor. Yaralanan Emir Ö., tekrar eve giriyor.

Sosyal medyadan tartıştığı kuzenini canlı yayında vurmuş
Sosyal medyadan tartıştığı kuzeninin evini bastı, canlı yayında tüfekle ateş açtı

Cumhuriyet Mahallesi, Karaman, Medya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyadan tartıştığı kuzeninin evini bastı, canlı yayında tüfekle ateş açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medyadan tartıştığı kuzeninin evini bastı, canlı yayında tüfekle ateş açtı - Son Dakika
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