Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı - Son Dakika

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahsı polis ekipleri gözaltına aldı.

Denizli'de Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sosyal medya hesapları üzerinden THKP/C ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik propaganda yaptığı tespit edilen şahsı gözaltına aldı. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - DENİZLİ