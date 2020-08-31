Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahsı polis ekipleri gözaltına aldı.
Denizli'de Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sosyal medya hesapları üzerinden THKP/C ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik propaganda yaptığı tespit edilen şahsı gözaltına aldı. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 17:38 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı - Son Dakika