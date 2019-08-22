Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 1 gözaltı
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Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 1 gözaltı

1 saat önce

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, sosyal medya üzerinden yasa dışı sol örgütlerin propagandasını yaptığı gerekçesiyle S.N., gözaltına alındı.

Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 1 gözaltı, System.String[]
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, sosyal medya üzerinden yasa dışı sol örgütlerin propagandasını yaptığı gerekçesiyle S.N., gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yatağan'ın Madenler Mahallesi'nde yaşayan S.N.'nin, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı sol örgütlerin propagandasını yaptığını tespit etti. Bunun üzerine dün operasyon yapan ekipler, S.N.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, örgütsel materyaller ve dijital yayınlar ele geçirildiği belirtildi. S.N.'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.


Yatağan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:23 Kaynak: DHA
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