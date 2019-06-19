Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına gözaltı

28 dakika önce

Aydın'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına gözaltı, System.String[]
Aydın'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda V.S, A.Ö, H.G, B.Ö. ve S.O. gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada dijital verilere el konuldu.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ifadesi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:06 Kaynak: AA
Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökhan Özoğuz, İstanbul seçimi öncesi dua etti! Gençlerin hesap kavgası: 4 gözaltı Babel yeni adresini açıkladı Başörtüsünü çıkaran Hanife Gürdal'dan "İç çamaşırın belli oluyor" diyen takipçisine olay cevap

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 11:34:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]