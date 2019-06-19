Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına gözaltı
28 dakika önce
Aydın'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:06 Kaynak: AA
'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda V.S, A.Ö, H.G, B.Ö. ve S.O. gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada dijital verilere el konuldu.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ifadesi sürüyor.
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