Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 2 gözaltı - Son Dakika

DENİZLİ'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 2 kişi hakkında, yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.