Sosyal medyadan terör paylaşımı yapan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sosyal medyadan terör paylaşımı yapan şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ikamet eden bir kişi, sosyal medya hesaplarından terör örgütü mensup ve kurucuları ile ilgili yoğun bir şekilde paylaşım yaptığı, terör örgütlerinin propagandasını yaparak suç ve suçluları övdüğü suçlaması ile gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ikamet eden bir kişi, sosyal medya hesaplarından terör örgütü mensup ve kurucuları ile ilgili yoğun bir şekilde paylaşım yaptığı, terör örgütlerinin propagandasını yaparak suç ve suçluları övdüğü suçlaması ile gözaltına alındı.
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı soruşturma dosyası kapsamında E.B. isimli şahsın sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü mensup ve kurucuları ile ilgili yoğun bir şekilde paylaşım yaptığı, terör örgütlerinin propagandasını yaparak suç ve suçluları övdüğünün tespit edilmesinin ardından harekete geçen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri E.B. adlı kişinin Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyerek şahsı gözaltına aldı.
İkamette yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda materyale de el koyan polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:44 Kaynak: İHA
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