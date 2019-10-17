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Sosyal medyadan terör propagandası

2 saat önce

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

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Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerce, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametgahlarında yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel yayınlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden R.B. ve İ.Ç, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:12 Kaynak: AA
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