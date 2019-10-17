Sosyal medyadan terör propagandası

Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden R.B. ve İ.Ç, Kocaeli Adliyesi 'ne sevk edildi.

Zanlıların ikametgahlarında yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel yayınlar ele geçirildi.

Ekiplerce, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Kocaeli 'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı 'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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