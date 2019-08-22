Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan terör propagandası: 2 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Sosyal medyadan terör propagandası: 2 gözaltı

35 dakika önce

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Sosyal medyadan terör propagandası: 2 gözaltı, System.String[]

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadan terör örgütlerin propagandasını yaptıkları belirlenen S.N. ile H.K'nin Madenler Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi.

Evlerinde örgütsel materyal ele geçirilen şüpheliler, gözaltına alındı.

Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayyum atamasına destek verdi, otomobili kundaklandı
Kayyum atamasına destek veren vatandaşın otomobilini yaktılar Beşiktaş'ta Orhan Ak istifa etti Yüzleri maskeli terör yandaşları minibüsü böyle yaktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 14:35:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan terör propagandası: 2 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]