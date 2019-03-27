Sosyal Medyadan Terör Propagandası Gözaltısı
1 saat önce
Kars'ta, terör örgütü üyesi oldukları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla örgütün propagandasını yaptıkları öne sürülen 10 zanlı gözaltına alındı.
Kars
'ta, terör örgütü üyesi oldukları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla örgütün propagandasını yaptıkları öne sürülen 10 zanlı gözaltına alındı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları iddia edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kararın ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, il merkezinin yanı sıra Digor
ve Selim
ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:11 Kaynak: AA
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