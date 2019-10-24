Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan terör propagandası iddiası
Son Dakika Güncel Sosyal medyadan terör propagandası iddiası

Sosyal medyadan terör propagandası iddiası

55 dakika önce

Kocaeli'de, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, A.E. (33), S.B. (66) ve T.Ö. (56) Kocaeli Adliyesine gönderildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Körfez ve Derince ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ikametlerinde, biri ruhsatsız 2 tabanca, 2 şarjör, 51 mermi ile kitap, dergi ve dijital materyal bulunmuştu.

Sosyal medyadan terör propagandası iddiası

Barış Pınarı Harekatı, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca ünlü genç şarkıcı Justin Bieber'dan Türkleri gururlandıran paylaşım!
Bakanlık, Mehmetçiğe selam gönderlere teşekkür videosu yayınladı CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan partisine sert eleştiri: Erdoğan kazandı Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan KKTC Cumhurbaşkanı'ndan yeni açıklama: Türkiye-Suriye ilişkileri güçlenmeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 14:32:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan terör propagandası iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]