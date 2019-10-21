Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı
Son Dakika Güncel Sosyal medyadan terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı

Sosyal medyadan terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı

39 dakika önce

Bolu'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Sosyal medyadan terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı, System.String[]

Bolu'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi M.E. (18) ile aynı suçun yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen D.D. (20) hakkında yakalama kararı çıkardı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda M.E. kaldığı yurtta, D.D. ise evinde gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:32 Kaynak: AA
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