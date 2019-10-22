Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret iddiası
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Sosyal medyadan terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret iddiası

1 saat önce

Bolu'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyadan terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret iddiası, System.String[]

Bolu'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi M.E. (18) ile aynı suçun yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle D.D. (20) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:48 Kaynak: AA
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