Sosyal medyadan terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sosyal medyadan terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı

15.02.2021 19:40
Sosyal medyadan terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı

DENİZLİ'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

DENİZLİ'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirtilen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, önceden belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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