Son dakika haber: Terör propagandası yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Terör propagandası yapan 2 kişi yakalandı

18.05.2022 09:15
Son dakika haber: Terör propagandası yapan 2 kişi yakalandı

Son dakika haberler: Eskişehir'de, sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen ve polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir'de, sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen ve polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Tererlö Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesabından PKK/YPG/KCK ve terör örgütü Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri'nin (DKP/BÖG) propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi, örgüt mensuplarıyla irtibatı bulunan, yardım ve yataklık yapanların tespitine dair çalışmalar sonucu, 2 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

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Son dakika gündem: Terör örgütüne üye 2 kişi tutuklandı Son dakika gündem: Terör örgütüne üye 2 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Terör propagandası yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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