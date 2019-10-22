Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan terör propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Sosyal medyadan terör propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı

Sosyal medyadan terör propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı

59 dakika önce

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyadan terör propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizce 9 Ekim'de sınır ötesine gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 5 kişiye yönelik Bitlis merkez ve Tatvan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, S.K, A.B, H.A, L.B. ve E.A. gözaltına alınmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizce kararlılıkla devam edecektir."

Tatvan, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:16 Kaynak: AA
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