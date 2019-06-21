Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan terör propagandası yapan erlere gözaltı
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Sosyal medyadan terör propagandası yapan erlere gözaltı

1 saat önce

Tekirdağ'da sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 5 er gözaltına alındı.

Sosyal medyadan terör propagandası yapan erlere gözaltı, System.String[]
Tekirdağ'da sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 5 er gözaltına alındı.
Alınan bilgiye, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 8. Mekanize Tugay Komutanlığında görevli 5 er hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Şüpheliler, İl jandarma Komutanlığı ekiplerince kışlada gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:46 Kaynak: AA
Tekirdağ, PKK, Güncel
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