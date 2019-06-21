Sosyal medyadan terör propagandası yapan erlere gözaltı
1 saat önce
Tekirdağ'da sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 5 er gözaltına alındı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:46 Kaynak: AA
'da sosyal medyadan terör örgütü PKK
'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 5 er gözaltına alındı.
Alınan bilgiye, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 8. Mekanize Tugay Komutanlığında görevli 5 er hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Şüpheliler, İl jandarma Komutanlığı ekiplerince kışlada gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Hırsızdan vatandaşa pişkin cevap: Çalıyorum, ne yapacaksın!
Oyuncu Hande Erçel'in hamile ablası pozlarıyla ilgi odağı oldu
İGA'dan İstanbul Havalimanı'nda intihar eden güvenlik görevlisi hakkında açıklama: İddia asılsız
HDP'ye tarafsızlık çağrısı yaptığı söylenen teröristbaşının avukatlarından açıklama