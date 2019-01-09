Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan Terör Propagandası Yapan Öğretmene Gözaltı

Sosyal Medyadan Terör Propagandası Yapan Öğretmene Gözaltı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen öğretmen M.M. gözaltına alındı.

Sosyal Medyadan Terör Propagandası Yapan Öğretmene Gözaltı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen öğretmen M.M. gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında jandarma ekipleri, bir okulda Suriyeli öğrencilere Türkçe dersi veren M.M.'nin sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını tespit etti. Ekipler, öğretmeni gözaltına aldı. M.M. sorgulanmak üzere Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:51 Kaynak: DHA

Birecik, Şanlıurfa, Güncel
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