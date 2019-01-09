Sosyal Medyadan Terör Propagandası Yapan Öğretmene Gözaltı
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen öğretmen M.M. gözaltına alındı.
ŞANLIURFA'nın Birecik
ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen öğretmen M.M. gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında jandarma ekipleri, bir okulda Suriyeli öğrencilere Türkçe dersi veren M.M.'nin sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını tespit etti. Ekipler, öğretmeni gözaltına aldı. M.M. sorgulanmak üzere Birecik İlçe Jandarma
Komutanlığı'na götürüldü. - Şanlıurfa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:51 Kaynak: DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı
Vatandaşlar, Emniyet Girişinde Palu Ailesi ve Damat Tuncer Ustael'e Linç Girişiminde Bulundu
Son Dakika! Hazine, Dolar Cinsi Tahvil İhracı İçin 3 Bankaya Yetki Verdi
Cumhurbaşkanı Danışmanı Olan Mariam Kavakçı, Fotoğraflarıyla Konuşuluyor