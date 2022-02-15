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Sosyal medyadan terör propagandası yapan şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Sosyal medyadan terör propagandası yapan şüpheli hakkında işlem yapıldı

15.02.2022 11:51
Sosyal medyadan terör propagandası yapan şüpheli hakkında işlem yapıldı

Eskişehir'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/YPG/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Eskişehir'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/YPG/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından bölücü ve kışkırtıcı paylaşımlar yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi, örgüt mensuplarıyla irtibatı bulunan, yardım ve yataklık yapanların tespitine dair çalışmalar sonucu, sosyal paylaşım hesaplarından terör örgütü PKK/YPG/KCK lehine propaganda yaptığı öne sürülen zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Eskişehir, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sosyal medyadan terör propagandası yapan şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medyadan terör propagandası yapan şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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