Sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen kişilere gözaltı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şahıslar ile ilgili savcılık talimatının ardından harekete geçti. Ekipler, M.A ile H.A isimli iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İZMİR