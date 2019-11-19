Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen kişilere gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen kişilere gözaltı - Son Dakika

Sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen kişilere gözaltı

6 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen kişilere gözaltı, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şahıslar ile ilgili savcılık talimatının ardından harekete geçti. Ekipler, M.A ile H.A isimli iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İZMİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:07 Kaynak: İHA
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