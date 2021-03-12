Sosyal medyadan terör propagandası yaptığı öne sürülen kadın yakalandı - Son Dakika

Samsun'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla aranan kadın, Ordu'nun Fatsa ilçesinde gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen Nurcan K'nin (48) yakalanması için çalışma başlattı.
Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlının ikametinde yaptığı aramada 5 kitap, farklı boyutlarda 3 defter ve 26 not kağıdı ele geçirdi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde olduğu belirlenen şüpheli Nurcan K. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, Samsun'a getirildi.
Kaynak: AA
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