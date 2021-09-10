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Sosyal medyadan terör propagandasına 1 gözaltı - Son Dakika

Sosyal medyadan terör propagandasına 1 gözaltı

10.09.2021 16:33
Sosyal medyadan terör propagandasına 1 gözaltı, System.String[]

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucu sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandasını yapan kişiyi tespit etti. İsmi açıklanmayan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Sosyal medyadan terör propagandasına 1 gözaltı

Medya, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sosyal medyadan terör propagandasına 1 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medyadan terör propagandasına 1 gözaltı - Son Dakika
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