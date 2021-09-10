Sosyal medyadan terör propagandasına 1 gözaltı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucu sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandasını yapan kişiyi tespit etti. İsmi açıklanmayan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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