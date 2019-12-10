Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 11 ay hapis cezası
Son Dakika Güncel Sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 11 ay hapis cezası - Son Dakika

Sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 11 ay hapis cezası

6 saat önce

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 11 ay hapis cezası, System.String[]

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ş.A. ile avukatı katıldı.

Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını iddia ederek, beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Ş.A'yı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıp hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:10 Kaynak: AA
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