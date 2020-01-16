Sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 3 ay hapis cezası

7 saat önce

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 3 ay hapis cezası, System.String[]

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık A.E. ile avukatı katıldı.

Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını iddia ederek, beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık A.E'yi "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:22 Kaynak: AA
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