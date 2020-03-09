Sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 6 ay hapis cezası

6 saat önce

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 6 ay hapis cezası, System.String[]

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık O.R. ile avukatı katıldı.

Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını iddia ederek, beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık O.R'yi "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sosyal medya fenomenine "Gerizekalı" diyen Okan Bayülgen ifade verdi
Oyuncu Barış Arduç, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oluyor Adana'da sıcaklıklar yükseldi, termometreler 32 dereceyi gösterdi Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
20:12 Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
20:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız...
20:10 Bahçelievler'de genç kızın 2. kattan düştüğü anlar kameraya yansıdı
20:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO ittifak dayanışmasını göstermesi gereken kritik bir dönemin içinde"
20:08 Çukurova Üniversitesinde sesli betimleme çalışması yapılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 20:15:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]