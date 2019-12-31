Sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika

Sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 8 ay hapis cezası

6 saat önce

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 8 ay hapis cezası, System.String[]

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık S.B. ile avukatı katıldı.

Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını iddia ederek, beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık S.B'yi "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kıskanç sevgili, düğünde gelinin yatakta aldattığı görüntüleri davetlilere izletti
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Görevimizin başındayız" mesajı Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı Bir yıla iki aşk sığdıran ünlü model Adriana Lima'dan, 2019'dan 2020'ye ilginç mesaj

Son Dakika Haberleri
16:27 Erzurum'daki şehit uzman çavuş rahmi kaya için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
16:27 Operasyonda gözaltına alınan 5 deaş'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri... - Son Dakika
16:27 Sivas Valisi Salih Ayhan'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
16:27 Ilgın'da otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
16:26 Büyükşehir'den veterinerlere ultrason eğitimi - Son Dakika
15:54 CHP üniversite affı için kanun teklifi verdi - Son Dakika
14:55 Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 16:27:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]