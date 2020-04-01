Sosyal medyadan terör propagandasına 10 ay hapis cezası - Son Dakika

Mahkeme heyeti, sanık M.Ç'yi "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını iddia ederek, beraatını istedi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık M.Ç. ile avukatı katıldı.

Adana 'da, sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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