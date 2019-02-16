Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 10 Gözaltı

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 10 Gözaltı

1 saat önce

Şanlıurfa'da sosyal medyada terör örgütünü övücü ve devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı ileri sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 10 Gözaltı, System.String[]
Şanlıurfa'da sosyal medyada terör örgütünü övücü ve devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı ileri sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK - PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmada, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi (TEM), İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, terör örgütüyle irtibatlı olduklarına dair haklarında bilgi bulunan şahıslar ile sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri tespit edilen 10 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:27 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa
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