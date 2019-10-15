Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan terör propagandasına 10 gözaltı
Son Dakika Güncel Sosyal medyadan terör propagandasına 10 gözaltı

Sosyal medyadan terör propagandasına 10 gözaltı

45 dakika önce

BURSA'da, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyadan terör propagandasına 10 gözaltı, System.String[]

BURSA'da, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/ YPG propagandası yapıp Cumhurbaşkanı'na hakaret eden 10 şüphelinin kimlikleri ile adreslerini tespit etti. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve İnegöl ilçelerindeki adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında 10 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin polisteki sorguya alındı.


Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:58 Kaynak: DHA
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