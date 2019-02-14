Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 12 Gözaltı

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 12 Gözaltı

1 saat önce

Iğdır'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı.

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 12 Gözaltı, System.String[]
Iğdır'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK lehine propaganda yapan kişileri takibe aldı.

Ekiplerin incelemelerinin ardından farklı adreslere düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:30 Kaynak: AA

Iğdır, Güncel
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