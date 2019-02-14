Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 12 Gözaltı
1 saat önce
Iğdır'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı.
Iğdır
'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK
lehine propaganda yapan kişileri takibe aldı.
Ekiplerin incelemelerinin ardından farklı adreslere düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:30 Kaynak: AA
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