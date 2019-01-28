Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 18 Gözaltı

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 18 Gözaltı

49 dakika önce

Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı.

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 18 Gözaltı, System.String[]
Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ceylanpınar ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 bilgisayar ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 kişi sorgu işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:27 Kaynak: İHA

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