Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 18 Gözaltı
49 dakika önce
Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa
'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ceylanpınar
ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerinin sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 bilgisayar ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 kişi sorgu işlemleri için emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:27 Kaynak: İHA
Galatasaraylı Taraftarlar, Dün Gece Çekilen Fotoğrafı Konuşuyor
Ünlü Piyanist Fazıl Say'ın Twitter'da Kendini Övmesi Alay Konusu Oldu
Meryem Uzerli Bacak Pozuyla Instagram'ı Salladı
Sen Anlat Karadeniz Dizisinde Yeni Doğan Bebeğe Terör Saldırısında Öldürülen Eren Bülbül'ün Adı Verildi