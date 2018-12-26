Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 3 Gözaltı

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 3 Gözaltı

2 saat önce

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 3 Gözaltı, System.String[]
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik Kurtalan'da bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 zanlı yakalandı.

Söz konusu adreslerde ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 cep telefonu, tablet bilgisayar, 20 CD, ses ve gaz fişeği atan kurusıkı tabanca, 34 kurusıkı tabanca mühimmatı ve terör örgütünü simgeleyen 2 bez parçası ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:09 Kaynak: AA

Siirt, Kurtalan, Güncel
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