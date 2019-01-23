Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 3 Gözaltı
1 saat önce
Şanlıurfa'da sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa
'da sosyal medyada terör örgütü PKK
propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda U.Y, M.Y. ve C.T. gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:09 Kaynak: AA
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