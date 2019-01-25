Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 3 Gözaltı
2 saat önce
Balıkesir'de, sosyal medyada bazı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir
'de, sosyal medyada bazı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde N.A, S.S.A. ve E.E'nin, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütleri DHKP-C, THKP-C, MKP, DEV-YOL propagandası yaptıklarını tespit etti. Erdek
ilçesindeki Atatürk
ve Halitpaşa
mahalleleri ile Burhaniye
ilçesi İskele Mahallesi'ndeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüphelileri yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, yasak yayınlar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:40 Kaynak: AA
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