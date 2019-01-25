Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 3 Gözaltı

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 3 Gözaltı

2 saat önce

Balıkesir'de, sosyal medyada bazı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 3 Gözaltı, System.String[]
Balıkesir'de, sosyal medyada bazı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde N.A, S.S.A. ve E.E'nin, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütleri DHKP-C, THKP-C, MKP, DEV-YOL propagandası yaptıklarını tespit etti.

Erdek ilçesindeki Atatürk ve Halitpaşa mahalleleri ile Burhaniye ilçesi İskele Mahallesi'ndeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, yasak yayınlar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:40 Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel
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