Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı - Son Dakika

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahısların tespitine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, Merkez ilçesinde ikamet ettikleri belirlenen A.B., İ.K. ve R.Y.'nin kendilerine ait Facebook hesaplarından PKK-KCK-YPG silahlı terör örgütlerini destekleyici paylaşımlarda bulundukları tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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