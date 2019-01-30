Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 4 Gözaltı

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 4 Gözaltı

13 dakika önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandasını yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 4 Gözaltı, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandasını yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, istihbari çalışmalar neticesinde Karlıova 15 Temmuz İlkokul Müdürü M.E.S'nin de arasında yer aldığı 4 kişinin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıklarını tespit etti.

Ekipler ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki 4 adrese düzenledikleri operasyonda şüphelileri yakaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:28 Kaynak: AA

Bingöl, Karlıova, Güncel
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