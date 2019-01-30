Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 4 Gözaltı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandasını yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandasını yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, istihbari çalışmalar neticesinde Karlıova 15 Temmuz İlkokul Müdürü M.E.S'nin de arasında yer aldığı 4 kişinin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıklarını tespit etti.



Ekipler ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki 4 adrese düzenledikleri operasyonda şüphelileri yakaladı.

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