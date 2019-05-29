Sosyal medyadan terör propagandasına 4 gözaltı
36 dakika önce
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.
Isparta
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:14 Kaynak: AA
'nın Keçiborlu
ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.
Isparta Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yürütenlere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda R.D, M.K, B.K. ve Y.D. gözaltına alındı.
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