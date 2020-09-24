Sosyal medyadan terör propagandasına 5 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Sosyal medyadan terör propagandasına 5 yıla kadar hapis istemi

Adana'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Ş.T. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısının, tutuksuz şüpheliyle ilgili "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan inceleme sonucu kabul edildi. İddianamenin değerlendirme bölümünde, şüphelinin paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü PKK/KCK'yı, eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu belirtildi. İddianamede savunmasına yer verilen şüpheli Ş.T. ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Şüpheli Ş.T'nin 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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